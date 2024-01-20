Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Bağcılar Belediye Başkanı adayı olarak mevcut Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in ismini açıkladı. 2 yıla yakın bir sürede ilçe sakinlerinin güvenini ve sevgisini kazanan Özdemir, "Çocuklarımızın yüzünde neşe, gençlerimizin dünyasında heyecan, yaşlılarımızın kalbinde şefkat tohumları ekmeye geliyoruz. 7’den 70’e herkesin daha mutlu ve huzurlu olduğu bir Bağcılar inşa etmek için hep birlikte yola çıkıyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleştirilen programda İstanbul’un ilçe belediye başkanı adayları sırayla açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yerel Seçimleri kapsamında AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı olarak mevcut belediye başkanlığı görevini sürdüren Abdullah Özdemir’in adını söyledi. Özdemir’in isminin ilan edilmesiyle birlikte salonda sevinç yaşandı. Bağcılar’dan gelen ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup, Özdemir’e destek sloganları attı.

“AK Parti’miz, gençlerin partisi olma iddiasını gururla ispat etmiştir”

Aday olmanın mutluluğunu yaşayan Özdemir, “Bağcıların bir evladı olarak, siyasette gençlere her daim yer veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şahsıma da böylesine önemli bir görevi tevdi ettiği için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha AK Parti’miz, gençlerin partisi olma iddiasını gururla ispat etmiştir” dedi.

“Bu kutlu davanın beşiğinde yetişmenin değerini çok iyi bilirim”

Bağcılar’ı her karışıyla çok iyi bildiğini ifade eden Özdemir, “Ben bu güzel ilçenin sokaklarında büyüdüm. ‘Bir milletin efendisi ona hizmet edendir’ anlayışıyla büyüdüm. AK Parti’mizin çeşitli kademelerinde görevler aldım. Bu kutlu davanın beşiğinde yetişmenin değerini çok iyi biliyorum. Bugünlerimizi de Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle ‘Siyasetin tek limanı ahlaktır’ anlayışıyla inşa ettik. Aldığım her görevin hakkını en güzel şekilde vermeye gayret ettim. Önce Allah’ın rızası, sonra milletimizin duasıyla Bağcılar’ımıza Belediye Başkanı olarak hizmet etme şerefine nail oldum” şeklinde konuştu.

“7’den 70’e herkesin daha mutlu olduğu bir Bağcılar inşa etmek için yola çıkıyoruz”

Toplumun her kesimine yönelik projeler hazırladıklarını söyleyen Özdemir, "Şimdi yeniden çocuklarımızın yüzünde neşe, gençlerimizin dünyasında heyecan, yaşlılarımızın kalbinde şefkat tohumları ekmeye geliyoruz. 7’den 70’e herkesin daha mutlu ve huzurlu olduğu bir Bağcılar inşa etmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Bu yolda, sizlerin desteklerini ve dualarını hep yanımda hissediyorum. Her zaman beni bir evlat gibi bağrınıza bastınız, bir dost gibi yanımda durdunuz, bir ağabeyiniz ve kardeşiniz gibi bana kucak açtınız. Ben de sizleri asla mahcup etmeden bu ilçeye hizmet ettim ve yeniden gururla hizmet etmenin sözünü veriyorum. Daima Bağcılar aşkıyla güzel yarınlara hep birlikte yürüyeceğimize inancım sonsuz. Başarmak bizim işimiz! Çünkü Bağcılar bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.