Yangın, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında 9 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dudu K. ve oğlu Murat K.’nin yaşadığı ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar hortumlarla müdahale ederken, olayın 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyenin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler diğer katlara sıçramadan söndürülürken, ikamet kullanılamaz hale geldi.

Apartman boşluğunu saran yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından apartmandan çıkartıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Üst katlarda mahsur kalanları apartmandan çıkartanlardan birisi olan Ferhat Aksoy, "Geldiğimizde yanıyordu, çok fazla duman vardı. Bizde içeri girdik. İnsanlara yardım etmeye çalıştık. İnsanlık görevimizi yaptık. 9 katlı bina çok fazla insan vardı. Ben kendi ailemi ve bir aile daha vardı, onları çıkarttım. Dumandan çok etkilendik” dedi.

Yangına bahçe hortumu ile ilk müdahaleyi yapan Erkan Günaydın ise, "Yangın bizim yan dairede çıkıyor. Duman ilk önce karşı tarafa veriyor. Sonra baktık, yangın karşı dairedeymiş. Bahçe hortumu ile ilk müdahaleyi yaptık. Ama tam tersine yani tam içeride kalmış yangın. Oraya dumandan geçemedik. Zaten biz oraya geçene kadar da itfaiyeye geldi. İçeride kimsenin olmadığını öğrendik. Ondan sonra rahatladık zaten. En son yukarıda kalan dumandan etkilenen iki kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam, onları indirdik aşağıya. İnanılmaz duman oldu içeride onlar dumandan etkilendiler. Bir de yanlış hatırlamıyorsam astım hastası etkilenen hanımefendi onu karanlıkta bir indirmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan evi yanan Dudu K. yangına madde bağımlısı oğlunun sebep olduğunu iddia ederek, "Zeytinköy’ü temizleyin, uyuşturucudan oldu hepsi. Uyuşturucudan çocuk kafayı yedi 31 yaşında, bir tane evladım var benim. Hepsini kurtarın, kızlar fuhuş yapıyor Zeytinköy yollarında, asıl orayı temizleyin. Uyuşturucu illeti bitsin Türkiye’de. Ocağımız söndü, ne hallere düştüm ben. Herkes duysun, bu çocuklar ağlıyor, anaları ağlıyor yeter” diyerek gözyaşları içinde feryat etti.

Öte yandan, madde bağımlısı olduğu ve yangına sebep olduğu iddia edilen Murat K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.