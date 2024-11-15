Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı'ne bağlı trafik ekipleri tarafından cayrokopter ve dron destekli denetimler gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipler tarafından planlanan özel denetimi havadan gerçekleştirdi.

Bu kapsamda meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla, dron ve cayrokopter destekli denetim yapıldı.