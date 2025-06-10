Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların kendilerini korumak, güvende hissetmek ve özgüvenlerini arttırmak amacıyla “Savunma Sanatları Eğitimi” kursu açtı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği spor kurslarıyla birlikte Antalyalılar için fayda üretmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kadınlar ve çocukların güvenliğini, kendilerini korumalarını sağlamak ve özgüvenlerini arttırmak amacıyla Antalya Spor ve Fitness Merkezleri’nde (ASFİM) ücretsiz şekilde “Savunma Sanatları Eğitimi” düzenliyor. Eğitimler, son zamanlarda kadınlara ve çocuklara yönelik artan şiddet olaylarına karşı büyük önem arz ediyor. Antalyalı kadınlar savunma sanatları eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor.

BİRÇOK TEKNİK ÖĞRETİLİYOR

Konyaaltı ASFİM’de düzenlenen derslerde, uzman eğitmenler tarafından temel yakın dövüş teknikleri öğretiliyor. Kursiyerler, hem fiziksel hem de zihinsel olarak güç kazanıyor. Derslerde aynı zamanda; tehdit anında soğukkanlı kalabilme, doğru refleks geliştirme, stratejik düşünme ve baskı altında karar verme gibi yetiler de kazandırılıyor.

DAHA GÜÇLÜ KADINLARIN OLDUĞU ANTALYA

Her yaştan kadının ve çocuğun katılım sağlayabildiği dersler, haftada 2 gün olarak düzenleniyor. 2 aylık periyotlar halinde gerçekleştirilen her dönem sonunda katılımcılar, kendilerini korumaya yönelik temel becerilerle donanmış oluyor. Katılımcılar, sadece fiziksel anlamda değil, psikolojik olarak da güç kazanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik bu ücretsiz savunma sanatı dersleri, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunarken, kadınların kamusal alanda daha güçlü ve özgüvenli bireyler olarak var olmalarını destekliyor.

“VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM’de Savunma dersleri eğitimi veren Nur Böcekdere, “ASFİM’lerimizde kadın savunma derslerimiz devam ediyor. Derslerimizde fiziksel savunma, tehdit anında nasıl doğru tepki vermemiz gerektiği gibi şeyler gösteriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Burada stres attıklarını, sosyalleştiklerini, dışarıda daha özgüvenli olduklarını söylüyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HEM MOTİVASYON HEM ÖZGÜVEN SAĞLIYOR

Savunma dersi öğrencisi Fatma Kahraman Ayhan, daha önceki dönemlerde, ASFİM’de reformer, pilates, step, aerobik gibi birçok derse katılım sağladığını, şimdi de savunma dersi aldığını söyledi. Ayhan, “ Dersler şimdiye kadar çok güzel ve eğlenceli gidiyor. Bu sporu yapabildiğim için mutluyum. İş sonrası burada motivasyon bulmak güzel. Burada günün yorgunluğunu atabiliyorum, stresimi atıyorum ve eve yüksek motivasyonlu şekilde gidiyorum. Ülke şartlarında, kadınlar olarak böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bugüne kadar bir sorun yaşamadım ama bu yaşamayacağım anlamına gelmez. O yüzden bu dersi almak istedim. Tüm hem cinslerimin buraya gelmesini tavsiye ederim. Bu imkanları sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.