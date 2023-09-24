Türkiye'de artan antibiyotik direnci, sağlık otoritelerini endişelendiriyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, antibiyotiklerin gereksiz ve yaygın kullanımının dirençli mikropların güçlenmesine neden olduğunu vurgulayarak, hastaların antibiyotik öncesi dönemlerdeki gibi enfeksiyonlardan kaybedebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Yavuz, antibiyotik direncinin özellikle pandemi ve deprem gibi afetlerin etkisiyle daha tehlikeli hale geldiğine işaret etti. Türkiye'nin antibiyotik direncinde Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını, hatta bazen birinci olduğunu belirten Yavuz, dirençli patojenlerin arttığını ve mevcut antibiyotiklerin etkisiz hale geldiğini ifade etti. Türkiye'de antibiyotik direncinin en önemli enfeksiyon sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Yavuz, gereksiz antibiyotik kullanımının bu sorunu daha da derinleştirdiğine vurgu yaptı.

Ayrıca, antibiyotiklere karşı direnç geliştiren bakterilerin hızla evrildiğini ve tedavi seçeneklerinin sınırlı hale geldiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımının ölümlere yol açabileceğini söyledi. Antibiyotiklerin gereksiz yere yazılmasının, özellikle viral enfeksiyonların tedavisinde zararlı olduğunu ve antibiyotik kullanımının sadece gerekli olduğu durumlarda yapılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yavuz, özellikle çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının antibiyotik kullanımının gereksiz olduğunu ve hastaların doktora baskı yapmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hastaların doktor tavsiyelerine uymalarının önemine dikkat çekti.

Son olarak, antibiyotik direncinin engellenmesi için bilinçli kullanımın teşvik edilmesi, eğitim ve bilgilendirme kampanyalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Bu sorunun sadece sağlık sektörünün değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.