Bursa'da, Osmangazi ilçesinde dikkat çeken bir motosiklet sürücüsü, koruyucu ekipmanlar olmadan motorunun üstüne yatarak ilerledi. Bu tehlikeli hareketleri bir diğer sürücü tarafından kaydedildi.

Osmangazi ilçesindeki bu olayda, koruyucu ekipmanlar kullanmayan bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine yatarak ilerlemeye başladı. Bu tehlikeli davranışı sırasında sürücü hem kendi can güvenliğini hem de diğer trafik kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye attı. Bu olayı gören bir başka araç sürücüsü ise bu tehlikeli yolculuğu araç kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sürücünün yüzüstü şekilde motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görülmekte. Bir süre bu tehlikeli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra görüş alanından kayboluyor.