Apple'ın yeni iPhone 15'i tanıtmasıyla birlikte, teknoloji dünyasında heyecan dorukta. İşte lansmandan öne çıkan başlıklar:

Apple Watch Series 9: Dayanıklılığıyla dikkat çeken bu yeni akıllı saat, suya, toza ve çizilmelere karşı son derece sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca pil ömrü artırılmış.

Apple Watch Ultra 2: Sporcular için ideal olan bu güçlü saat, titanyum kaplama ve dayanıklılığın ikinci neslini sunuyor.

iPhone 15: Apple'ın merakla beklenen telefonu, dört farklı modelle karşımıza çıkıyor: 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max. Bu yeni modeller, çentik yerine Dynamic Island'a sahip, canlı renk seçenekleri sunuyor ve önemli iyileştirmeler içeriyor.

Dinamik Tasarım: Çentik yerine Dynamic Island'a geçiş, daha modern bir tasarım sunuyor.

Ekran: Super Retina XDR OLED ekranlar, yüksek parlaklıkta ve farklı boyutlarda sunuluyor.

Kamera: 48 megapiksel ana kamera, kayıpsız 2x yakınlaştırma ve ultra geniş açı çekim özellikleri sunuyor. Ayrıca 4K Sinematik çekim modu ve odak değiştirme yeteneğiyle geliyor.

Pil Ömrü: Gün boyu kullanım sunan iPhone 15 ailesi, yeni Ultra Wideband çipiyle daha hassas yakın konum takibi sağlıyor.

Ses İzolasyonu: Arka plan gürültüsünü azaltan "ses izolasyonu" ile daha net telefon görüşmeleri mümkün.

USB-C Bağlantı Noktası: Artık USB-C portuna geçiş yapılıyor, Avrupa Birliği kararıyla Lightning bağlantısına veda ediliyor.

Dayanıklılık: Suya dayanıklı tasarım ve çevre dostu kılıf seçenekleri sunuluyor.

Vergisiz Fiyatlar: iPhone 15 için 799 dolar, iPhone 15 Plus için 899 dolar gibi rekabetçi fiyatlar sunuluyor.

Oyun Deneyimi: iPhone 15 Pro, grafik açısından yoğun oyunları oynamak için ideal bir seçenek sunuyor. Resident Evil Village, RE4 Remake, Assassin's Creed gibi oyunlar artık bir telefonda oynanabilecek.