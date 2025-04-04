Minik hemşehrilerinden iki öğrencinin gerçekleştirdiği ziyaret, belediye binasında sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Ziyarette çocuklar Başkan Torun’a çiçek takdim etti ve geleceğe dair hayallerini paylaştı. Başkan Torun, bu özel anı şu sözlerle değerlendirdi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın samimi ziyaretleri bizler için çok kıymetli. Onların gülen yüzleri ve içten sevgisi, ilçemiz için yaptığımız çalışmalarda en büyük motivasyon kaynağımız. Osmaneli Belediyesi olarak, çocuklarımızın daha mutlu ve güvenli bir ilçede büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Minik öğrencilerle birebir sohbet eden Başkan Torun, onların hayallerini dinlerken duyduğu mutluluğu ifade etti. Çocukların gülen yüzleri, ilçenin geleceğine dair umutları güçlendirdi.