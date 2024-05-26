Arabası olan milyonları doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte tescil plakalarının ve bu plakalarla işlenen suçların önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan sistemde, 1 milyon aracın karekodlu plaka aldığını açıkladı. Palandöken şu ifadeleri kullandı:

Artık tüm tescil plakalarında bir seri numarası ve karekod bulunuyor. Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda olduğu gibi, plakalara da bir kimlik numarası verilerek, plakanın sahte olup olmadığı tespit edilebiliyor.

Bu sayede tüm plakaların seri numaraları üzerinden izlenmesi mümkün oluyor ve sahte plakaların tespiti kolaylaşıyor.

Plakaların internet üzerinden satışının olmadığını da vurgulayan Bendevi Palandöken, "İnternet ve sosyal medya üzerinden 'Muayeneden geçer', 'Mühürlü', 'Denetimden geçer' gibi ifadelerle ve hatta sahte karekod basılarak yapılan plaka satışları yasal değil ve bu eylemlerin cezaları oldukça ağır" dedi.