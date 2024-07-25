Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ikinci taksiti için son 7 gün kaldı. Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenen MTV'nin ikinci taksiti, 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar yatırılmak zorunda. 2024 yılı için belirlenen MTV tutarları, %58.46 oranında yeniden değerleme ile hesaplandı ve bu yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yüksek tutarı ise 133,572 TL olarak açıklandı.

İlk Taksitler Ödendi, Şimdi Sıra İkinci Taksitlerde

Araç sahipleri, ilk taksitlerini 31 Ocak tarihine kadar ödemişti. Şimdi sıra ikinci taksitlerde. 31 Temmuz tarihine kadar ödenmeyen MTV borçları için araç sahipleri aylık %4.5 gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle, vergiyi zamanında ödemek büyük önem taşıyor.

MTV Ödemesi Nasıl Yapılıyor?

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesi'nin web sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden araç plakası ve TC kimlik numarası ile kolayca yapılabiliyor. Aynı zamanda, e-Devlet platformu üzerinden de ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ancak özel bankalar aracılığıyla nakit olarak, hesap üzerinden, çek, banka kartı, havale veya EFT ile ödeme yapılamıyor; sadece kredi kartı ile ödeme kabul ediliyor.

Banka Aracılığıyla Ödeme İmkanları

Vergi dairelerinin vezneleri dışında, belirli bankalar (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası vb.) ve PTT aracılığıyla da MTV ödemeleri yapılabiliyor. Ayrıca, bazı özel bankalar müşterilerine çeşitli kampanyalar sunarak ödeme kolaylıkları sağlamaktadır. Bu kampanyalar aracılığıyla taksitlendirme veya çeşitli indirimler de sunulabilmektedir.