Geçtiğimiz günlerde ertelenen ardından 70 kuruş daha artan akaryakıt zammı kafa karıştırmıştı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine yarın geceden itibaren zam geliyor.

Yapılacak olan zam ile birlikte benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artış gerçekleşecek. 3 Temmuz'da ise ÖTV zammı ile tabela yeniden değişecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin İstanbul Avrupa yakasında 42,06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,96 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.

Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41,83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,75 ira seviyesinde bulunuyor.