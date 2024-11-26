Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine düştü. Feci kazada 6 kişi yaralanırken, savrulan araç ise özel halk otobüsüne çarparak durabildi.

İlçe merkezinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GL 6841 plakalı Volkswagen marka SUV tipi araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk, 6 yayanın üzerine düştü. Savrulan araç ise 41 M 8044 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde yoğun kalabalık oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’si Karamürsel Devlet Hastanesi, 4’ü ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.