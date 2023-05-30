Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle yarılan yola düşen araçlar mahsur kaldı. Araç sürücüleri belediyeye tepki gösterdi.

Şeyh Sinan Mahallesi Kılıç Sokak’ta şiddetli yağışın etkisiyle yolda yarılma ve çökme meydana geldi. Trafikte seyreden iki minibüs ve iki otomobil çöken yere düşerek mahsur kaldı. Göle dönen yolda kalan vatandaşlar araçlarından çıkamadı. Belediye ekipleri, göle dönen yollarda açma çalışması başlattı. Bazı evlerin bodrum katları da suyla doldu. Vatandaşlar, suyu tahliye etmek için kendi çabalarıyla seferber oldu.