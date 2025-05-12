Bahçeli, kanlı sayfanın kapanacağını ve silahlı çatışmaların geride kalacağını söyledi. Terör örgütünün feshiyle birlikte 47 yıllık ihanet sürecinin sonlandığını belirten Bahçeli, bu gelişmenin yalnızca geçmişin kapanışı değil, geleceğin yeniden inşası anlamına geldiğini vurguladı.

Bahçeli, bu adımın siyaset ve demokrasiyi öne çıkaracağını, silahlı mücadele döneminin artık sona erdiğini ifade etti. Partisinin 22 Ekim 2024’ten bu yana “Terörsüz Türkiye” idealine kararlılıkla bağlı kaldığını hatırlatan Bahçeli, bu süreçte kışkırtıcı söylemlere kapılmadıklarını, Cumhur İttifakı’nın geri adım atmadan tehditleri doğru analiz ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sürecin sonuç verdiğini belirten Bahçeli, bu noktaya gelinmesinde inanç, birlik ve ortak kader duygusunun büyük rol oynadığını söyledi. Kendisinin de bu gelişmeyi hayatının en kıymetli anlarından biri olarak değerlendirdiğini paylaşan Bahçeli, bundan sonraki sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Silahların nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda bırakılacağı, bu süreçte kimin hangi rolü üstleneceği gibi konuların detaylı analiz edilmesini öneren Bahçeli, PYD/YPG’ye olası geçişlerin engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, suça karışmış ya da karışmamış örgüt mensuplarının ayrıştırılması ve örgüt liderliğiyle ilgili alınacak önlemlerin netleşmesi gerektiğini vurguladı.

Demokrasinin güçlendirilmesi, bin yıllık kardeşliğin pekiştirilmesi için yasal ve stratejik adımların planlanması gerektiğini ifade eden Bahçeli, kalıcı barışın sağlanabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin sağduyulu davranması gerektiğini belirtti. Önyargıların ve ucuz siyasi polemiklerin süreci sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin hiçbir zaman asimilasyon ya da imha politikası yürütmediğini söyleyen Bahçeli, Türk milletinin tüm bireylerinin eşit yurttaşlar olduğunu hatırlattı. Türk ve Kürt halklarının tarihsel kardeşliğine vurgu yaparak bu birlikteliğin dış müdahalelere rağmen bozulamayacağını belirtti.

Türkiye’nin yeni yüzyılında terörün son bulduğunu ilan eden Bahçeli, bu kazanımın tüm ülke coğrafyasına umut verdiğini söyledi. Terörizmin tanımını yaparak, bu karanlık yapının insanlık dışı sonuçlarına dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin artık çiçeklerin toplanacağı, kardeşliğin eseceği bir ülke haline geleceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü evresi olduğunu söyleyen Bahçeli, PKK’nın feshedilmesinin bu yeni dönemin en büyük başarısı olduğunu ifade etti. Milli hedeflere hep birlikte yürüneceğini, bu birlikteliğin dünyada hayranlık uyandıracağını belirtti.

Konuşmasının sonunda, 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybeden ve barış sürecine katkı sunduğunu söylediği Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle andı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, barış sürecinde emeği geçen devlet yetkililerine, DEM Parti kadrolarına, askerlere ve tüm vatan evlatlarına teşekkür etti. Şehitleri anarak, gazilere sağlık diledi ve terörsüz Türkiye kararlarının hayırlı olmasını temenni etti.