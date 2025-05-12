İçinde enerji kaynağı oluşturacak, fakat yağ oluşumunu minimum seviyede tutacak besin maddelerinden oluşan takviye tercih edilerek yapılan tatlılar.

Şeker kullanmadan ağız tadınızı bozmadan ve iştahınızı beslenme alışkanlıklarınızı etkilenmeyecek sevide tutabilecek diyet tatlı.

Koku yönünden iştahınızı dengede tutmayı başarırken enerji sağlayarak bedensel enerji kaynağınız besleyecek tatlılar.

Vücutta emilim oranı hızlı yağ oluşumuna müsaade etmeyen tatlılar.

Karışım olarak birbiri ile barışık gıda maddelerinin birleşiminden oluşan tatlılar

olması hem beslenme alışkanlıklarınızda bir dengesizlik ortaya çıkarmazken zayıflamanıza da yardımcı olacaktır. Diyet tatlı tarifleri ve kalorileri düşünüldüğünde, bu tarz şekerli yiyecekler en uygun olanlarıdır.

Diyet tatlı ürünleri nelerdir?

Marketlerde satılan light, diyet ürünlerin hemen hemen hepsinde aspartam gibi tatlandırıcılar bulunur. Bu diyet tatlı ürünleri, kalorisi artmaması için şeker yerine tatlandırıcı kullanılarak yapılır. Aspartam ve benzeri tatlandırıcılar sağlığa çok zararlıdır. Bu sebeple diyet ancak tatlı bir şey hazırlamak için pekmez, incir, tarçın, hurma gibi içerisinde doğal şeker bulunan ürünler tercih edilmelidir.

En Etkili Diyet Tatlı Çeşitleri

Diyet tatlı tarifleri, içerisinde un, şeker ve hiçbir katkı maddesi içermeyen tatlı tarifleridir. Bunlar genelde;

Kuru meyve destekli ve müsli ilaveli diyet tatlılar

Şeftali aromalı ve şeftali tanecikli diyet tatlılar

Yulaf katkılı diyet kurabiyeler.

Dondurma ilaveli vegan usulü diyet tatlılar.

Diyet sütlaç ve diyet muhallebi türü tatlılar.

Un kullanılmadan yapılan kekler.

Bütün bu tatlılar, diyet programı içerisine dahil edebileceğiniz diyet tatlı türleridir.

Diyet Tatlı Yulaflı Kurabiye Tarifi

8 yemek kaşığı temizlenmiş yulaf, bir yumurtanın beyazı ve iki adet olgunlaşmış muz. Beş kaşık badem veya fıstık. Bir avuç kadar kuru üzüm. Bir çay kaşığı karbonat tercihe göre kullanılabilir.

Diyet yulaflı kurabiye yapılışı:

Yulafın beş kaşığını, üzüm, badem karışımınızı rondoda çekin ve muzları ezerek kalan bütün malzemeleri bir karışım haline getirin. Tepsiye serdiğiniz yağlı kâğıdın üzerine kurabiyeleri yerleştirip, 160 derecede ısınmış fırında 10 dakika pişirin. On dakika sonra çıkarıp kurabiyeleri ters düz ederek her iki tarafının pişmesini sağlayın. 10 dakika daha bekledikten sonra servis edebilirsiniz.