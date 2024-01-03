Riyad'da düzenlenmesi planlanan Süper Kupa maçının iptaline dair yeni bir skandal ortaya çıktı.

Milli Gazete Spor Müdürü İlhami Yetiş, TV5'in 4. Güç programına katılarak Süper Kupa krizinde yaşanan bir başka skandalı açıkladı.

Yetiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan yetkilileri maç günü soyunma odasına Fenerbahçe ve Galatasaray'ın malzemecilerini kilitlemiş ve arama yapmışlar. Ali Koç filmi bundan sonra kopardı. 'Bu olmaz, biz buna izin veremeyiz, orası bizim mahremimiz, oraya kimse giremez. Suudi Arabistanlı oyuncular bizim ülkemize gelse böyle bir şey asla olmaz, aksine misafirperverlik olur.' dedi ve olaylar bundan sonra inatlaşma üzerinden devam etti."

Hatırlatmak gerekirse, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Arap yönetiminin Atatürk temalı pankart ve tişörtlere izin vermemesi sebebiyle iptal edilmişti.