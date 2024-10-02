Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Özgür Şahin, U17 Teknik Sorumlumuz Murat Yakşi ve Altyapı Aile Birliği üyelerimiz, transfer konusunda kulübümüze gerekli kolaylıkları sağlayan Kurtuluşspor yöneticilerine teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Özgür Şahin, şunları söyledi:

“İnegöl’ümüzün köklü kulüplerinden Kurtuluşspor’dan 2008 doğumlu Arda Çetinkaya’yı altyapımıza transfer ettik. U17 yaş grubunda oynayacak olan sporcumuza başarılar diliyorum. Kulübümüz ve diğer amatör takımlarımız arasında bu tür oyuncu transferleri her yıl olmakta. Liglerini takip edip performansını iyi bulduğumuz oyuncuları İnegölspor Akademi bünyesine kazandırıp oyuncu havuzumuzu genişletmekteyiz. Güzide kulübümüzü U17 Teknik Sorumlumuz Murat Yakşi ve Altyapı Aile Birliğimizde yer alan velilerimizle ziyaret edip sporcumuzun transferini sonuçlandırdık. Sporcumuzun transferinde kolaylık sağlayan Kurtuluşspor A Takım Teknik Sorumlusu Murat Ulu hocam ve antrenör ekibine, Kurtuluşspor Başkanı Semih Yavuz ve yönetim kuruluna teşekkür ederim.”

Kurtuluşspor Başkanı Semih Yavuz ise “İnegölspor’umuzun ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Bizim amacımız altyapımızdan profesyonel ekiplere oyuncu sunmaktır. Bunu da başardığımız için antrenör arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Arda kardeşimiz gerçekten çok yetenekli ve gelecek vadeden bir sporcu. Bu manada birçok kulübün transfer listesine de girmişti. Arda’nın İnegölspor’a transfer olması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Kapımız İnegölspor’umuza sonuna kadar açık. Arda kardeşimize İnegölspor forması altında başarılar diliyorum.”dedi.