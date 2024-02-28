Balıkesir’de Altıeylül Belediye Başkanlığı için adaylığının açıklanmasıyla vatandaşlarla buluşan Hakan Afşin Arıcan merkez çalışmalarından sonra kırsala indi.

Altıeylül Belediye Başkan adayı Arıcan seçim çalışmalarına kırsal mahallerde devam ediyor. Kırsal mahalle gezilerine başlayan İYİ Partili Başkan adayı Hakan Afşin Arıcan Köseler ve Yakupköy’den sonra Karamanköy ve Köylüköyü mahallelerini ziyaret etti. Arıcan, doğrudan seçmene dokunan, onların dilek, istek ve eleştirilerine samimiyetle cevap veren, projelerini net bir şekilde ifade eden farklı üslubuyla öne çıkıyor.