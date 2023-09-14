Hayvansal kredi adı altında arıcılık kredisi almak isteyen çiftçiler için en uygun kredi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank ve Denizbank yer alıyor. Devlet bankası olan Ziraat Bankası ve Halkbank faiz desteği başta olmak üzere, 7 yıl vade, faiz desteği ve 2.500.000 TL’ye kadar kredi desteği bulunuyor. Şekerbank ve Denizbank’ın da güncel hayvancılık kredileri bulunuyor.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi

Hayvan ve tarım sektöründe kredi almak isteyen çiftçiler, devlet bankası olan Ziraat Bankasının imkânlarından faydalanarak kredi almayı tercih eder. Ziraat Bankası faiz, vade ve kredi limiti göz önüne alındığında diğer bankalara göre en avantajlısıdır.

Arıcılık kredisine başvuru yapmak için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekir.

Bal üreticisi derneğine üye olmak

Arı yetiştiriciliği yapıyor olmak

Çiftçi Kayıt Belgesine sahip olmak

50 kovan ve üzeri yeni bir projeye başlıyor olmak

Kredi faiz oranı hesaplanırken; bankanın yıllık cari faiz oranı ve devletin sağlamış olduğu faiz desteği dikkate alınır.

Ziraat Bankası cari kredi faiz oranı: 84 aya kadar, yıllık %10

Bankanın cari kredi faiz oranı da dikkate alınarak ÇKS belgesine sahip olan çiftçi, iki dönem için %50 faiz desteği alabilir. Çiftçi yıllık %5, aylık %0,41 faiz oranı ile arıcılık kredisi alabilir.

Ziraat Bankası %50 Faiz Destekli 160.000 TL Arıcılık Kredisi

Kredi Miktarı Vade Aylık Taksit Toplam Maliyet 160.000 TL 12 ay 13.763,57 TL 165.162,82 TL 24 ay 7.084,38 TL 170.025,13 TL 36 ay 4.860,55 TL 174.979,95 TL 48 ay 3.750,57 TL 180.027,21 TL 60 ay 3.086,11 TL 185.166,76 TL 72 ay 2.644,42 TL 190.398,06 TL 84 ay 2.330,01 TL 195.721,19 TL

Genç çiftçi ve kadın çiftçi olarak arıcılık yapmak isteyenler %20 fazla destek alır. Bu durum %70 faiz indirimi anlamına gelir. Yatırım dönemi göz önüne alınarak yıllık %3 ve aylık %0,25 faiz oranı ile arıcılık kredisi başvurusu yapabilirler.

Ziraat Bankası %70 Faiz Destekli Arıcılık Kredisi

Kredi Miktarı 36 Ay Vade 48 Ay Vade 60 Ay Vade 20.000 TL 586,93 TL 448,01 TL 364,73 TL 30.000 TL 880,39 TL 672,02 TL 547,10 TL 40.000 TL 1.173,86 TL 896,02 TL 729,46 TL 50.000 TL 1.467,32 TL 1.120,03 TL 911,83 TL 60.000 TL 1.760,78 TL 1.344,03 TL 1.094,19 TL 70.000 TL 2.054,25 TL 1.568,04 TL 1.276,56 TL 80.000 TL 2.347,71 TL 1.792,04 TL 1.458,93 TL 90.000 TL 2.641,17 TL 2.016,05 TL 1.641,29 TL 100.000 TL 2.934,64 TL 2.240,05 TL 1.823,66 TL

Bankanın 444 00 00 veya 0850 220 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak arıcılık kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Denizbank Arıcılık Kredisi

Çiftçiler tarımsal işletmeler kredisi altında Denizbank’tan arıcılık kredisi alabilir. 50.000 TL’ye kadar alınacak krediyi 3 ay da bir ve yıllık ödeme imkânlarından faydalanarak geri ödeme işlemini yapabilirsiniz.

SMS Başvuru

TC kimlik numarasını yazıp, 3280’e mesaj göndererek kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Bankanın 0850 222 08 00 müşteri hizmetlerini arayarak tarımsal işletme kredileri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Halkbank Arıcılık Kredisi

Arıcılık için özel kredi paketi bulunmuyor. 60 ay vade ve aylık %1,07 faiz oranından faydalanarak kovan, arı ve makine almak için kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka ÇKS belgesi ve arıcılık derneğine üye şartını aramıyor.

Kredi Miktarı Vade Aylık Ödeme Toplam Maliyet 45.000 TL 12 AY 4.070,29 TL 48.843,54 TL 24 AY 2.190,63 TL 52.575,20 TL 36 AY 1.568,95 TL 56.481,93 TL 48 AY 1.261,71 TL 60.562,08 TL 60 AY 1.080,21 TL 64.812,56 TL

Bankanın 0850 222 04 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak arıcılık kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Şekerbank Arıcılık Kredisi

Türkiye Arı Yetiştiricileri veya İl Arı Yetiştiricileri Birliğine üye olan çiftçiler, uygun faiz ve 60 ay vade seçeneğinden faydalanarak arıcılık kredisi alabilirler.

Banka arıcılık kredisi için yıllık faiz oranını %12 ile %15 arasında değişiyor. Faiz oranını aylık olarak hesaplayacak olursak, %1 veya %1.25 olur.

Kredi Miktarı Aylık Ödeme Toplam Maliyet 10.000 TL 234,76 TL 14.085,69 TL 15.000 TL 352,14 TL 21.128,62 TL 20.000 TL 469,52 TL 28.171,55 TL 25.000 TL 586,90 TL 35.214,43 TL 30.000 TL 704,28 TL 42.257,22 TL 35.000 TL 821,67 TL 49.299,82 TL 40.000 TL 939,05 TL 56.342,67 TL 45.000 TL 1.056,43 TL 63.385,59 TL 50.000 TL 1.173,81 TL 70.428,44 TL 60.000 TL 1.408,57 TL 84.514,09 TL 70.000 TL 1.643,33 TL 98.599,94 TL 80.000 TL 1.878,09 TL 112.685,55 TL 90.000 TL 2.112,85 TL 126.771,35 TL 100.000 TL 2.347,61 TL 140.857.06 TL

Bankanın 0850 222 78 78 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak arıcılık kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.