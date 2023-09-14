Hayvansal kredi adı altında arıcılık kredisi almak isteyen çiftçiler için en uygun kredi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank ve Denizbank yer alıyor. Devlet bankası olan Ziraat Bankası ve Halkbank faiz desteği başta olmak üzere, 7 yıl vade, faiz desteği ve 2.500.000 TL’ye kadar kredi desteği bulunuyor. Şekerbank ve Denizbank’ın da güncel hayvancılık kredileri bulunuyor.
Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi
Hayvan ve tarım sektöründe kredi almak isteyen çiftçiler, devlet bankası olan Ziraat Bankasının imkânlarından faydalanarak kredi almayı tercih eder. Ziraat Bankası faiz, vade ve kredi limiti göz önüne alındığında diğer bankalara göre en avantajlısıdır.
Arıcılık kredisine başvuru yapmak için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekir.
Bal üreticisi derneğine üye olmak
Arı yetiştiriciliği yapıyor olmak
Çiftçi Kayıt Belgesine sahip olmak
50 kovan ve üzeri yeni bir projeye başlıyor olmak
Kredi faiz oranı hesaplanırken; bankanın yıllık cari faiz oranı ve devletin sağlamış olduğu faiz desteği dikkate alınır.
Ziraat Bankası cari kredi faiz oranı: 84 aya kadar, yıllık %10
Bankanın cari kredi faiz oranı da dikkate alınarak ÇKS belgesine sahip olan çiftçi, iki dönem için %50 faiz desteği alabilir. Çiftçi yıllık %5, aylık %0,41 faiz oranı ile arıcılık kredisi alabilir.
Ziraat Bankası %50 Faiz Destekli 160.000 TL Arıcılık Kredisi
|Kredi Miktarı
|Vade
|Aylık Taksit
|Toplam Maliyet
|160.000 TL
|12 ay
|13.763,57 TL
|165.162,82 TL
|24 ay
|7.084,38 TL
|170.025,13 TL
|36 ay
|4.860,55 TL
|174.979,95 TL
|48 ay
|3.750,57 TL
|180.027,21 TL
|60 ay
|3.086,11 TL
|185.166,76 TL
|72 ay
|2.644,42 TL
|190.398,06 TL
|84 ay
|2.330,01 TL
|195.721,19 TL
Genç çiftçi ve kadın çiftçi olarak arıcılık yapmak isteyenler %20 fazla destek alır. Bu durum %70 faiz indirimi anlamına gelir. Yatırım dönemi göz önüne alınarak yıllık %3 ve aylık %0,25 faiz oranı ile arıcılık kredisi başvurusu yapabilirler.
Ziraat Bankası %70 Faiz Destekli Arıcılık Kredisi
|Kredi Miktarı
|36 Ay Vade
|48 Ay Vade
|60 Ay Vade
|20.000 TL
|586,93 TL
|448,01 TL
|364,73 TL
|30.000 TL
|880,39 TL
|672,02 TL
|547,10 TL
|40.000 TL
|1.173,86 TL
|896,02 TL
|729,46 TL
|50.000 TL
|1.467,32 TL
|1.120,03 TL
|911,83 TL
|60.000 TL
|1.760,78 TL
|1.344,03 TL
|1.094,19 TL
|70.000 TL
|2.054,25 TL
|1.568,04 TL
|1.276,56 TL
|80.000 TL
|2.347,71 TL
|1.792,04 TL
|1.458,93 TL
|90.000 TL
|2.641,17 TL
|2.016,05 TL
|1.641,29 TL
|100.000 TL
|2.934,64 TL
|2.240,05 TL
|1.823,66 TL
Bankanın 444 00 00 veya 0850 220 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak arıcılık kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Denizbank Arıcılık Kredisi
Çiftçiler tarımsal işletmeler kredisi altında Denizbank’tan arıcılık kredisi alabilir. 50.000 TL’ye kadar alınacak krediyi 3 ay da bir ve yıllık ödeme imkânlarından faydalanarak geri ödeme işlemini yapabilirsiniz.
SMS Başvuru
TC kimlik numarasını yazıp, 3280’e mesaj göndererek kredisi başvurusu yapabilirsiniz.
Bankanın 0850 222 08 00 müşteri hizmetlerini arayarak tarımsal işletme kredileri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Halkbank Arıcılık Kredisi
Arıcılık için özel kredi paketi bulunmuyor. 60 ay vade ve aylık %1,07 faiz oranından faydalanarak kovan, arı ve makine almak için kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka ÇKS belgesi ve arıcılık derneğine üye şartını aramıyor.
|Kredi Miktarı
|Vade
|Aylık Ödeme
|Toplam Maliyet
|45.000 TL
|12 AY
|
|48.843,54 TL
|24 AY
|
|52.575,20 TL
|36 AY
|
|56.481,93 TL
|48 AY
|1.261,71 TL
|60.562,08 TL
|60 AY
|1.080,21 TL
|64.812,56 TL
Bankanın 0850 222 04 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak arıcılık kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Şekerbank Arıcılık Kredisi
Türkiye Arı Yetiştiricileri veya İl Arı Yetiştiricileri Birliğine üye olan çiftçiler, uygun faiz ve 60 ay vade seçeneğinden faydalanarak arıcılık kredisi alabilirler.
Banka arıcılık kredisi için yıllık faiz oranını %12 ile %15 arasında değişiyor. Faiz oranını aylık olarak hesaplayacak olursak, %1 veya %1.25 olur.
|Kredi Miktarı
|Aylık Ödeme
|Toplam Maliyet
|10.000 TL
|234,76 TL
|14.085,69 TL
|15.000 TL
|352,14 TL
|21.128,62 TL
|20.000 TL
|469,52 TL
|28.171,55 TL
|25.000 TL
|586,90 TL
|35.214,43 TL
|30.000 TL
|704,28 TL
|42.257,22 TL
|35.000 TL
|821,67 TL
|49.299,82 TL
|40.000 TL
|939,05 TL
|56.342,67 TL
|45.000 TL
|1.056,43 TL
|63.385,59 TL
|50.000 TL
|1.173,81 TL
|70.428,44 TL
|60.000 TL
|1.408,57 TL
|84.514,09 TL
|70.000 TL
|1.643,33 TL
|98.599,94 TL
|80.000 TL
|1.878,09 TL
|112.685,55 TL
|90.000 TL
|2.112,85 TL
|126.771,35 TL
|100.000 TL
|2.347,61 TL
|140.857.06 TL
Bankanın 0850 222 78 78 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak arıcılık kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.