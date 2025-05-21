Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren sosyal medya sayfaları, yaşamlara da direk dokunmaya başladı.

İlk etapta arkadaşlık bulma sayfaları olarak kullanılan sosyal medya platformları zamanla haber edinme ve alışveriş imkanları da sunan dev mecralara dönüştü.

Her ne kadar dolandırıcılar cirit atmaya devam etse de bugün on binlerce işletme, beyaz eşyadan, küçük ev aletlerine, gıdadan temizlik ürünlerine, giyimden kozmetiğe, mobilyadan hırdavat ürünlerine kadar binlerce sektörde satış yapıyor.

Son zamanların satış trendi ise açılan canlı yayın kanalları olmaya başladı. Türkiye’de 57 milyon 500 bin abonesi olan YouTube, 57 milyon 100 bin abonesi olan İnstagram, 34 milyon 730 bin abonesi olan Tiktok ve 34 milyon 350 bin abonesi olan Facebook son zamanlarda açılan canlı yayın kanallarıyla popüler duruma geldi.

CANLI YAYIN MAĞAZALARI

Sosyal medya platformları içinde en çok canlı yayınla satış yapılan platform İnstagram ve Tiktok olurken, bu uygulamaları Facebook’ta takip ediyor.

Her işletme açtığı bireysel hesapla canlı yayın yaparak ürünlerini direk satışa sunuyor.

Son zamanlarda bu furyaya mobilyacılarda eklendi. Yatak odası, yemek odası, koltuk, TV ünitesi, masa, berjer, sandalye ve aksesuar ürünleri canlı yayında izleyicilere izletilerek direk satılıyor.

Şimdilik daha çok ekonomik ürünlerin satışının yapıldığı platformlarda üreticilerden daha çok mağazacılar yer alıyor. Yeni trende İnegöllü firmalarda ayak uydurmaya çalışıyor. Bazı üreticiler sosyal medya platformlarında açtıkları canlı yayın kanalları ile toptan ve perakende satışlar yapmaya başladı.

Satışların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi şaşırtıcı bulunurken, bu trendin gün geçtikte yayılacağı tahmin ediliyor.

ÜCRETSİZ REKLAM VE GİDER AVANTAJI

Sosyal medya platformları sayesinde firmalar kendilerini tanıtma şansını yakaladıkları gibi, mağaza açma yükünden de kurtulma şansı yakalıyorlar. Bu sayede genel giderin düşmesi ile birlikte satış şanslarını arttırıyorlar.

Satışlarda mezat formülünü de deneyen üreticiler, bazı ürünleri açık arttırmaya koyup dikkat çekmeyi başarıyorlar.

ÇEK SENET VADE YOK, NAKİT PARA

Bu sayede yapılan satışlar direk üretici ya da mağazaya nakit para olarak dönüyor. Ürünü canlı yayında beğenen tüketici, ücretini havale ile ödeyerek satın alıyor.

Mobilyacılar canlı yayınlarda ücretsiz kurulum ve nakliye desteği de sağlıyor.

BİTMİŞ HAZIR ÜRÜN SATIN

Bu arada sosyal medya üzerinden yapılan satış rakamlarının devasa boyuta ulaşması beraberinde dolandırıcılarında iştahını kabartıyor. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

Tüketicinin güven sağlaması için canlı yayında açık adresin belirtilmesi, iletişim numaralarının yayınlanması ve satışı yapılan ürünün hemen teslimatının yapılması çok önemli.

Bu nedenle teslim gününün net olarak belirtilmesi firmaya olan güveni arttırıyor.

Canlı yayınlarda satışı yapan kişilerin ekranda görülmesi de güveni arttırıcı diğer bir unsur.