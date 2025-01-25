İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-İstanbul Otoyolu'nda seyir halindeki bir tır motor kısmından alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü, tırı hemen emniyet şeridine çekti. Bir anda harlanan alev, aracı adeta alev topuna çevirdi. Çevredekilerin müdahalesi yetersiz kalınca 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.