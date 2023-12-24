656. bölüm sonrasında sürpriz gelişmeler yaşandı ve unutulmaz kadro geri döndü. Sadullah karakteriyle dizide yer alan Mustafa Üstündağ'ın veda etmesinin ardından Mehmet Komiser karakteriyle Pamir Pekin kadroya dahil oldu. Son bölümde yaşanan dramatik olaylar, Aylin ve Rıza Baba'nın ekibini etkiledi. Serdar'ın öldürülmesi izleyicileri büyük bir yasa boğdu.

Arka Sokaklar, tansiyonu hiç düşmeyen ve heyecanı sürekli canlı tutan bir dizi olarak izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Özellikle yeni sezonda seyirciyi şaşırtmaya devam eden Arka Sokaklar yapımcılarının, önümüzdeki günlerde yeni bombalar patlatması beklenenler arasında.

Dev Kadro Daha Güçlü Bir Şekilde Geri Dönüyor!

Yapımcıların seyirciyi şaşırtma konusundaki kararlılığı devam ediyor. Komiser Seval karakteriyle diziye katılan güzel oyuncu Burcu Kara, "ekibin yeni manyağı" olarak tanıtılıyor. Yeni sezonda beklenmeyen sürprizlerle dolu Arka Sokaklar, 657. bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.