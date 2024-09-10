Bilecik Belediyesi’nde Arkeolog olarak çalışan Umut Özdemir, yıllardır çeşitli kaynaklardan topladığı en eskisi 1882 yılına ait bine yakın resim ve belgeyi "Kent Belleği" projesi için bağışladı.

Arkeolog Umut Özdemir, Bilecik Kent Konseyi tarafından yürütülen "Kent Belleği" projesine katkıda bulunmak için bine yakın resim, belge ve ’Tarihi Gizemleriyle Bilecik’ adlı kitabını Kent Konseyi görevlisi Oğuz Cabbar’a teslim etti. Proje kapsamında Bilecik’in geçmişini, tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini kayıt altına alarak gelecek nesillere ulaştırmayı hedefleniyor.

"Şehrimizde bugüne kadar tarihini ve kültürünü ortaya çıkaracak birçok eser kaleme alında ve çalışmalar gerçekleştirildi"

Özdemir elinde ne kadar belge, resim ve bilgi varsa bu proje kapsamında kullandığını anlatarak, "Geçmişi gerçekten hatırlamak, anlamak ve tanımak istiyorsak, sadece kentin tarihine göz atmamız yeterli değildir; oradaki tarih ile göz göze gelebilmemiz de gerekir. Bende bu anlamda Kent Konseyi tarafından yürütülen bu anlamlı projede şehrimizin belleğinin oluşması adına katkıda bulunmak istedim. Arşivlerde yer alan şehre ve insanlığa katkıda bulunmayan koleksiyonların hiçbir şeye fayda sağlamaz. Şehrimizde bugüne kadar tarihini ve kültürünü ortaya çıkaracak birçok eser kaleme alında ve çalışmalar gerçekleştirildi. Bu araştırmaları gerçekleştirirken bir kent hafızasının olmayışı araştırmaların ortaya çıkmasında birçok zorluğuda beraberinde getiriyordu. 2016’da kaleme almış olduğum kitabın oluşma safhasında bunun eksikliğini çok yaşadım. Kent Belleği projesi tamamlandığında bu eksikliğin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Var olan bilgi ve belgeleri bir arada toplarsak ve bunların kullanımını herkese açarsak bilgiye ulaşmak ve şehirlerin tarihini ve kültürünü oluşturacak araştırmaların çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Ben bu anlamda tüm Bilecik sevdalılarını ellerinde bulunan belge ve dökümanları bu projeye katkıda bulunmaları için davet ediyorum" dedi.