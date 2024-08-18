Akciğer kanseri tedavisi gören Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Aydemir Akbaş, evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmış ve acil olarak yoğun bakıma alınmıştı. İlk olarak entübe edildiği bilgisi gelen Aydemir Akbaş'tan üzücü bir haber geçtiğimiz gün geldi; usta oyuncu 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını derinden etkileyen bu vefatın ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Aydemir Akbaş'ı paylaşarak başsağlığı dileklerini ilettiler.

Aydemir Akbaş'ın vefatının ardından Armağan Çağlayan bir paylaşımda bulunarak "Huzurla uyuyunuz Aydemir Bey…" mesajını yazdı. Çağlayan'ın bu gönderisine bir takipçisi, "Tam bi full inançsız Allahsız yine kavuştu Allah'a" şeklinde bir yorum yaptı.

Çağlayan'a 'kibarlığınız övgüye değer Armağan bey', 'çok haklı bir isyan, 'gerçekten size ne?' gibi yorumlar yapıldı.