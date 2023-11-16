Arnavut ciğeri yapmak için gerekli olan malzemeler:

700 gr kuzu ciğeri

1 ç.b un

1.5 t.k tuz

1 t.k toz ya da pul biber

Kızartma için:

2 y.k kadar un

1.5 s.b sıvı yağ

Servis için malzemeler:

Kuru soğan

Kimyon

Maydanoz

Hazırlanışı:

Öncelikle zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgeçinize alın ve kanlanmış ise süzün. Daha sonra kızartma yağınızı derin çelik tencereniz alın ve kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz ile kırmızı biberi karıştırın. Ardından ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın. Sonra kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk kadar kızartın. Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın. Sonra İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık kadar ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin. Ardından Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak yaklaşık 1 dakika kadar kızartın. Sonra Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın ve kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. En son beze sararak yaklaşık 15 dakika dinlendirin.