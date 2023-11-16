ARNAVUT KURABİYESİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELERE ŞU ŞEKİLDE;

2 adet yumurta

1 s.b pudra şekeri

250 gr margarin

1 pkt vanilya

1 pkt kabartma tozu

5 s.b un

2 y.k kakao

Hazırlanışı ise şu şekilde;

Öncelikle yumurtaları derin bir kaba kırın. Daha sonra pudra şekeri, yumuşak margarin, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. İyice yoğurduğunuz hamur el yapışmayacak ve kulak memesinden biraz daha sert olacaktır. Ardından hamuru eşit büyüklükte iki parçaya ayırın. Bir parçasına kakaoyu katıp iyice yoğurun. Ancak kakao kattığınız hamur sertleşecektir.İki hamuruda oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirin.İki hamuruda merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde ve dosya kağıdı boyutlarında açın. Kakaolu hamuru sade hamurun üzerine yerleştirip uzun kenarından başlayarak rulo yapın.Keskin bir bıçakla dilimleyerek 1-1,5 cm kalınlığında rulolar elde edin. Diğer taraftan fırın tepsisine fırın kağıdı yayın. Yuvarlak kurabiyeleri tepsiye aralıklı olarak dizin. Fırını 10 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayın. Kurabiyeleri sıcak fırında 25-30 dakika kadar pişirip çıkarın.