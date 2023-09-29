Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, ilçede yaşanan su baskınları sonrası İBB ve İSKİ’ye tepki göstererek, "İBB’nin en önemli yükümlülüklerinden biri, özellikle bizim gibi içme suyu havzalarının yoğun olduğu alanlar Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altındadır" dedi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan şiddetli yağışların ardından Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, basın toplantısı düzenleyerek ilçenin su taşkınlarıyla mücadelesine dair önemli açıklamalarda bulundu. İlçede metrekareye yaklaşık 220 kilogram yağış düşmesi sonucu yaşanan sorunları değerlendiren Baltacı, şiddetli yağışların su taşkınlarına yol açmasının temel nedenlerini ele aldı. Başkan Baltacı, ilk olarak dere yataklarının çevresine yapılan yerleşimlerin su taşkınlarını artıran ana sebep olduğunu belirtti. Ayrıca alt yapı sisteminin şiddetli yağışlar karşısında yetersiz kalmasının da su taşkınlarını artıran bir diğer faktör olduğunu söyledi. Bu iki ana sorunun ele alınması gerektiğini vurgulayan Baltacı, çözümün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile işbirliği yapılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Basın toplantısında gazetecilere durumu anlatan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "AFAD’ın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, ’5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, baraj ve diğer tesisleri kurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğu kapsamındadır.’ diye ifade ediliyor. Bu yazı İBB’ye de tebliğ edilmiş. İBB’nin en önemli yükümlülüklerinden biri, özellikle bizim gibi içme suyu havzalarının yoğun olduğu alanlar Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altındadır. İki yağışta şikayetlerin dağılımını tespit ettik. Dün itibarıyla 450’ye yakın, bir önceki yağışta da o civarda şikayet geldi. Alana dağıttığımız zaman bütün tali ve ana derelerin ortalarında, çanak kısımlarında bu sorunu yaşıyoruz. Demek ki derelerle ilgili çalışmaları gerekli şekilde yaparsak sorunun önemli bir kısmını çözmüş oluruz. Biz de ilgili kurumlara, İSKİ ve İBB’ye dere temizliğiyle ilgili taleplerimizi ilettik” şeklinde konuştu.

"Kendi sorumluluğundaki bir işi bize fatura etmeye çalışıyor"

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun’a tepki göstererek, “İBB’nin basın sözcüsü çıkıp alıntı yaparak, ’Şu kadar senedir AK Partili bir belediyenin yönettiği yer’ diyerek kendi sorumluluğundaki bir işi bize fatura etmeye çalışıyor. Böyle bir pişkinlik var. Öyle diyeceklerine bizimle irtibata geçseler, ’Öyle bir sorun var, ilçe belediyesi, İBB, ilgili varsa bakanlık kurumları hep bir olalım, bu sorunu ortadan kaldıralım.’ deseler ama onun yerine yapacağı görevi ifa etmemenin mahcubiyeti, pişmanlığı yok. Ortaya çıkıp faturayı bize kesmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.