Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Taşoluk Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak yangını söndürme çalışması başladı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Öte yandan alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.