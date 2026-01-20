Ataşehir Belediyesi'nin her yıl çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği Kış Spor Eğitimleri bu yıl da dopdolu içeriğiyle başlıyor. İlçe sakinlerini sporla buluşturmayı amaçlayan eğitimler, farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir branş yelpazesiyle hayata geçirilecek.

Sağlıklı yaşamı ve aktif bir kış dönemini teşvik eden Ataşehir Belediyesi, çocuklar ve yetişkinlere yönelik Kış Spor Eğitimlerini bu yıl da zengin bir içerikle başlatıyor. Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar, 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da online olarak başlayacak. Kurslar ise 2 Şubat Pazartesi günü start alacak. Katılımcılar iki farklı branş seçebilecek; programlara başvurabilmek için Ataşehir'de ikamet etme şartı aranacak. Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler, ilçenin farklı noktalarındaki spor salonları, kültür merkezleri ve açık alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında çocuklar için taekwondo, kick boks, voleybol, futbol ve masa tenisi gibi branşlar yer alırken; yetişkinler için pilates, yoga, zumba, fitness, step aerobik ve tenis eğitimleri sunulacak. Spor eğitimleri; Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Spor Salonu, Küçükbakkalköy, Esatpaşa, Mevlana, Örnek Mahallesi ve İçerenköy başta olmak üzere birçok farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Ataşehir 2026 Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar 26 Ocak Pazartesi günü Saat 10.00'da açılırken; kurs başlangıç tarihi ise 2 Şubat Pazartesi günü olacak. Spor Branşları ve Eğitim Merkezleri ise şu şekilde:

Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Nikah ve Etkinlik Spor Salonu'nda Taekwondo (7-15 yaş), Kick Boks (7-15 yaş) ve Pilates (18 yaş ve üstü).

Küçükbakkalköy Mahallesi BİL Koleji'nde Voleybol (7-14 yaş).

Küçükbakkalköy Mahallesi Taç Spor'da Tenis (18 yaş ve üstü).

Esatpaşa Mahallesi M. Akif Ersoy Parkı, Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı ve Küçükbakkalköy Spor Tesisleri'nde Futbol (7-12 yaş)

Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Masa Tenisi (7-14 yaş), Fitness (18 yaş ve üstü), Pilates (18 yaş ve üstü), Yoga (18 yaş ve üstü), Zumba (18 yaş ve üstü) ve Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

İçerenköy Mahallesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Pilates (18 yaş ve üstü), Yoga (18 yaş ve üstü), Zumba (18 yaş ve üstü) ve Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

Küçükbakkalköy Mahallesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi'nde Pilates (18 yaş ve üstü), Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde Pilates (18 yaş ve üstü).

Kayışdağı Lions Ataevi'nde Pilates (18 yaş ve üstü).