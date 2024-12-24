Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek Borçka'nın Aralık köyünde Gürcistan plakalı bir araçta kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye ceza kesti.

Aramada, aracın bagajında yabani domuz eti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan ve kaçak avcılık yaptıkları belirlenen Gürcistan uyruklu 3 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 4915 sayılı kanun kapsamında 2 bin 500 lira yaban hayvanı tazminatı ile kişi başı 4 bin 966 lira idari para cezası olmak üzere toplam 17 bin 398 lira para cezası uygulandı.