Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi. Sultan Sağlam taksiyle bölgeye giderek henüz bilinmeyen sebepten cam terastan uçuruma düştü.

Taksi sürücüsünün ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam'ın cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı.

Sağlam'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.