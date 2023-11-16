Aş Katması Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler:

10 adet Mantar

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet küçük boy havuç

1 adet pırasa

2 y.k un

1 ç.b süt

1,5 ç.k tuz ve 1 tutam karabiber

1 tutam nane

3 y.k sıvı yağ

Hazırlanışı:

Pırasanın sadece beyaz kısımlarını ve diğer sebzeleri ince ince kıyın. Daha sonra çorba tenceresine yağı koyup unu ekleyin. Unun rengi hafif dönene kadar kavurun. Sebzeleri de ekleyip 5 dakika kadar kısık ateşte soteleyin. 6 Bardak soğuk suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Sebzeler iyice pişip çorba özleşince içine sütü, tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.