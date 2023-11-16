Aş Katması Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler:
- 10 adet Mantar
- 1 adet kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 adet küçük boy havuç
- 1 adet pırasa
- 2 y.k un
- 1 ç.b süt
- 1,5 ç.k tuz ve 1 tutam karabiber
- 1 tutam nane
- 3 y.k sıvı yağ
Hazırlanışı:
Pırasanın sadece beyaz kısımlarını ve diğer sebzeleri ince ince kıyın. Daha sonra çorba tenceresine yağı koyup unu ekleyin. Unun rengi hafif dönene kadar kavurun. Sebzeleri de ekleyip 5 dakika kadar kısık ateşte soteleyin. 6 Bardak soğuk suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Sebzeler iyice pişip çorba özleşince içine sütü, tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.