Aş Katması Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler:

İnegöl’de seyir terası projesi tamam! Bakın bittiğinde nasıl gözükecek? İnegöl’de seyir terası projesi tamam! Bakın bittiğinde nasıl gözükecek?
  • 10 adet Mantar
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet küçük boy havuç
  • 1  adet pırasa
  • 2 y.k  un
  • 1 ç.b süt
  • 1,5 ç.k tuz ve 1 tutam karabiber
  • 1 tutam nane
  • 3 y.k sıvı yağ

Hazırlanışı:

Pırasanın sadece beyaz kısımlarını ve diğer sebzeleri ince ince kıyın. Daha sonra çorba tenceresine yağı koyup unu ekleyin. Unun rengi hafif dönene kadar kavurun. Sebzeleri de ekleyip 5 dakika kadar kısık ateşte soteleyin. 6 Bardak soğuk suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Sebzeler iyice pişip çorba özleşince içine sütü, tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.