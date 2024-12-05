ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek sağlık turizmi alanında işbirliği yapılması ve Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısının potansiyeli vurguladı. Bay, Tanzanya ile ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) heyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mashaka Tungaraza Chıkolı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, kendilerine gösterilen ilgi için teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Aysun Bay, konuşmasında, Tanzanya ile sağlık turizmi başta olmak üzere her alanda işbirliği yapmanın önemine dikkat çekti. Bay, Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı, alternatif tıp, termal kaplıcalar ve doğal güzellikler bakımından zengin olduğunu vurguladı. Ayrıca, medikal alanda karaciğer nakli, kanser tedavisi, organ nakli ve cerrahi müdahaleler konusunda uzman kadrolarının bulunduğunu belirtti. Bay, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Tarım Orman alanında da Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında da Çalışmaları olduğunu Tanzanya ile de bu konuda da iş birliği yapabileceklerini söyledi.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mashaka Tungaraza Chıkolı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Tanzanya arasındaki benzer kültürel değerlerin ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Chıkolı, her iki ülke arasında sağlık ve Tıbbi Aromatik Bitkiler alanındaki güçlü işbirliklerinin, ortak çaba ve akılla daha da ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Sankon ve Sağlık Turizmi heyetine teşekkürlerini iletti.