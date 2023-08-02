Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2023’te SEYİT 8x8 aracını sergileyen Anadolu Savunma’nın sertifikası, ASELSAN tarafından yine IDEF kapsamında tüm iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen törenle takdim edildi.ANKARA (İGFA) - Yürüttüğü projelerdeki güvenilirlik ve performansıyla öne çıkan Anadolu Savunma, ASELSAN’ın stratejik iş ortakları arasına katıldı.

Anadolu Grubu’nun Ar-Ge alanındaki yetkinliğini savunma sanayine taşıyarak başarılarını her geçen gün daha da artıran Anadolu Savunma, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere küresel pazardaki paydaşlarının ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılama hedefiyle geliştirdiği yüksek yerlilik oranına sahip araçlarıyla öne çıktı.

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2023’te SEYİT 8x8 aracını sergileyen Anadolu Savunma’nın sertifikası, ASELSAN tarafından yine IDEF kapsamında tüm iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen sertifika teslim töreninde, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan’a takdim edildi.