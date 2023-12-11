GÖRÜŞMELER ÖNCESİ ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerde hakem rolünü üstlenen hükümete talimat verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise son yaptığı açıklamasında asgari ücrete tek zam mesajı vererek, “İlkemiz her zamanki gibi, siz de biliyorsunuz “çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek.Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız. Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık” dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde saat 13.30’da gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı için işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

ÇALIŞMA TAKVİMİ BELİRLENECEK

Komisyonun bu ilk toplantısında rakamların konuşulmayacağı belirtiliyor. Asgari ücret zammı için çalışma takviminin belirlenmesi beklenen ilk görüşmelerde, tarafların geçinme endersleri, ekonomik sosyal durum, ücretlerin genel seviyesi gibi bir takım verileri paylaşabileceği öğrenildi.

İŞÇİ VE İŞVEREN MASAYA OTURMADAN O KONUDA MUTABIK KALDI

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor. Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA ‘KİŞİ BAŞI’ TARTIŞMASI

Yeni asgari ücret belirlenirken 3 kriter dikkate alınacak. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları tarafından dile getirilirken, bunun yanında ekonomiye ve istihdam koşullarına zarar vermeden sürecin uzlaşı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ancak işçi ve işveren tarafında asgari ücretin belirlenmesi kriteri olarak anlayış farkının bulunduğunu söyleyen Ekonomist Murat Ferman, “Asgari ücret bir kişi üzerinden düşünülür ve öngörülür. İşçi kesimi haklı olarak ‘Bunu 4 kişilik bir aile üzerinden değerlendirelim’ diyor. İşveren kesimi de ‘Asgari ücret bütün dünyada kişi başına hesaplanır’ diyor. Bir başka ayrı duruş da var. İşçi kesimi, ‘Biz önce geçtiğimiz yıla ait kayıplarımızı telafi edelim, ondan sonra önümüze bakalım’ diyor. İşveren de ‘Bizim konuşacağımız asgari ücret önümüzdeki yıla matuf ücrettir. Geçtiğimiz yıl artık geride kaldı. Bununla hesabı karıştırmamak gerekir’ diyor” ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI İLE 17 BİN LİRAYI AŞMASI BEKLENİYOR

6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 38 seviyelerinde gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda asgari ücretin enflasyon altında kalmayacağı ve masada pazarlığın 15.750 lira seviyelerinden başlayacağı öngörülüyor. Ancak burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek zam yapılacağını da göz önünde bulundurarak 10-12 puanlık bir refah payı dokunuşu yapacağı düşünülüyor.

Yeni ücretler için tahminini açıklayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Yüzde 40 civarında bir artış olabilir. Böylece 16 bin TL bandında bir rakam olabilir. Ama ben yüzde 50 ve hatta biraz üzerinde artış olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 17 bin TL bandını geçeceğini düşünüyorum” dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri Aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.