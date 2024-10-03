TUİK verilerine göre Türkiye’de boşanmaların çok büyük bir kısmı ekonomik sorunlardan dolayı gerçekleşiyor. Türkiye’de, ekonomik durum ise eş seçiminde en önemli 5 kriter arasında yer alıyor. Peki siz asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz?BURSA (İGFA) - Son zamanlarda gündemde oldukça tartışılan, ‘Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz?’ sorusunu, Herkes Duysun ekibi Bursalı kadınlara sordu.

Genç kadınlar genel olarak asgari ücretle çalışan biriyle evlenmek istemeyeceğini belirtirken, ebeveynler de asgari ücretli damat fikrine pek sıcak bakmıyor.

Asgari ücretle çalışan biriyle evlenme konusu insanları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar, evde iki kişi çalışıyorsa ve sevgi varsa, asgari ücretle çalışan biriyle evlenmenin sorun olmayacağını söylerken, birçok vatandaş ise bu dönemde asgari ücretle geçinmenin mümkün olmayacağını ifade etti.

“ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİRİYLE EVLENMEZDİM”

Evli olduğunu belirten genç bir kadın, “Bu şartlarda asgari ücretle çalışan biriyle evlenmezdim, ben çalışmıyorum. Eşimin maaşı iyi, şu an rahat geçiniyoruz. Evlendiğimde eşim asgari ücret alsaydı, ben çalışıyorsam isterdim ama ben çalışmadığım için zor.” dedi.

“KIZIMI ASGARİ ÜCRETLİ BİRİNE VERMEZDİM”

Damadının asgari ücretin biraz üzerinde maaş aldığını fakat kızının asgari ücretle çalışan biriyle evlenmesini istemediğini belirten bir kadın vatandaş, “Kızım kendisi istediği için verdim. Kızım da çalışıyor, çalışamasa zaten geçinmek mümkün değil. Benim isteğime kalsaydı ben kızımı vermezdim.” diye konuştu.

“ZORLUKLAR AŞILIYOR”

Bir kadın vatandaş ise severek evlendiğini ve kızının da sevdiği kişiyle evlenmesini destekleyeceğini söyleyerek, “Ben evlendiğimde eşim serbest meslek yapıyordu. Asgari ücretle çalışsa da sevdikten sonra evlenirdim çünkü zorluklar bir şekilde aşılıyor.” ifadelerini kullandı.

“SEVDİKTEN SONRA SAMANLIK SEYRANLIK OLUR”

El ele verildiğinde her zorluğun aşılacağına değinen bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Sevdikten sonra samanlık seyranlık olur. Ben evlendiğimde eşimin maaşı hiç yoktu, düğün yaptık aldık, aldık, aldık, bir de borç ödedik. O beni sevdi, ben onu sevdim. Sen çalış, o çalışsın geçim olur. Daire alınıyor, eşyalar alınıyor, bir şey eksik kalmıyor sonra kavga başlıyor. Düğün oluyor, borç gırtlağa kadar oluyor. Çalıştığın olur, çalışamadığın olur, hastalık olur ardından gelin ne diyor? ‘Adam olsaydın bana bakardın’ diyor. El ele verdin mi neler oluyor, neler oluyor…” dedi.