İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'ın, dedesi Mevlüt Örnek hayatını kaybetti.

Önceki gün Korkmaz'ın dedesi Mevlüt Örnek, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hilmiye mahallesi Caminden kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, İnegöl eski Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile kalabalık cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak, merhuma Allah'tan rahmet dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

HABER MERKEZİ