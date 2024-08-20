Hangi Ülkenin: Türkmenistan

Nüfusu: 1,031,092

Kuruluş Yılı: 1881

Nüfus Yoğunluğu: 2.300/km²

Yönetim Türü: Başkanlık

Vali (Hakim): Muhtarniyaz Abilov

Plaka Kodu: AG

Alan Kodu: (+993) 12

Posta Kodu: 744000

Resmi Sitesi: www.ashgabat.gov.tm

Aşkabat Hakkında Bilgi

Aşkabat şehri, Türkmenistan Cumhuriyeti’nin en büyük şehri ve başkentidir. Aşkabat, Türkmencede Aşgabat olarak telaffuz edilir. Toplamda 2012 yılı verilerine göre yaklaşık bir milyon kişiyi sınırları içerisinde barındıran bu kent, 1881 yılında Rus işgal güçleri tarafından alınarak kurulmuştur. Yönetim türü Başkanlık olan Aşkabat’ta, şehri yöneten isim Muhtarniyaz Abilov’dur. Bu şehir Türkmenistan Cumhuriyeti’nin kendi bağımsızlığını ilan ettiği 27 Ekim 1991 yılında başkent olmuştur. Aşkabat şehrinin resmi internet sitesine www.ashgabat.gov.tm adresinden ulaşmanız mümkündür.

Konum olarak Aşkabat şehri, İran sınırına yakındır. Yerleşim yeri Kopet Dağları’nın eteğinde, Karakum Çölü’nde bir vahada bulunmaktadır. Aşkabat, Ahal Vilayeti’nde, kendisine ait olan ‘Aşgabat Şäheri’ adlı bölgedeyer almaktadır. Aşkabat şehri tam olarak Irak sınırına 26 km uzaklığında, yer aldığı ülkenin güneyinde bulunmaktadır.

Aşkabat şehrinde hiç metro bulunmamasına karşın ulaşım rahatlıkla yapılmaktadır. Türkmenistan Cumhuriyeti’nde petrol ve gaz çok fazla bulunduğundan dolayı fiyatlar ucuzdur. Bu yüzden ekonomik ve küçük motorlu araçlar yerine 2500cc ve üzeri motor gücüne sahip lüks kategorisine giren araçlar tercih edilmektedir. Türkmenistan ülkesinin genelinde ulaşım arabalarla, otobüs, dolmuş ve taksilerle sağlanmaktadır. Yollar genellikle dört şeritli olmakta, trafik rahat akmaktadır.

Bu şehire, 1948 yılında 7,3 büyüklüğündeki depremin eski şehir merkezini yıkmasının ardından, modern, çelik-beton ve depreme dayanıklı cam binalar yapılmıştır. Ayrıca bu şehir, ülkede el sanatlarının merkezi durumundadır ve el dokumasıyla yapılan halıları çok meşhurdur.

Aşkabat Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Aşkabat, Türkmenistan Cumhuriyeti’nin başkentidir.

Aşkabat Şehrinde Görülmeye Değer Yerler

Tarafsızlık Kuşağı

Sanat Müzesi

Ülke Müzesi

Tarih Müzesi

Botanik Bahçesi

Aşkabat Şehrinin Kardeş Şehirleri

Ankara, Türkiye

Zile, Türkiye

Mardin, Türkiye

İstanbul, Türkiye

Karaman, Türkiye

Kiev, Ukrayna

Atina, Yunanistan

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