Gabar Dağı'nda meydana gelen askeri araç kazası sonucunda, araç kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kaza neticesinde, bir askerimiz şehit olurken, üç askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan bir askerimiz hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine, Jandarma Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

"Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında J.Asb.Çvş. Mustafa ŞEN ve J. Uzm. Çvş. Ensar Enes ERTAŞ zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun. "