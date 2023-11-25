Ligin 13. hafta maçında Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray ile Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Müsabaka ev sahibi takım Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar
4. dakikada sol taraftan Zaha’nın içeri çevirdiği topa Icardi’nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul, oyun alanına çeldi.
8. dakikada Ndombele’nin pasında ceza sahası içinde topa sahip olan Icardi’nin kaleciyi geçip son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Mertens’in içeri çevirdiği topa kale önünde Icardi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
45+1. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens’in ceza sahası çizgisine açılarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
59. dakikada sol taraftan Kazımcan’ın açtığı ortada Icardi kafa dokunuşuyla arka direğe indirdi. Arka direkte Mertens’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha’nın ceza sahası içerisine girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
88. dakikada Ziyech’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin sert şutunda meşin yuvarlak önce kaleci Ertuğrul’a sonra da direğe çarparak oyun alanına döndü.
Hakemler: Ali Şansalan (Yiğit Arslan dk. 57), Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez (Nelsson dk. 79), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira (Kerem Demirbay dk. 74), Ndombele, Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 74), Mertens (Ziyech dk. 74), Zaha (Tete dk. 74), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Halil Dervişoğlu, Oliveira, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Hadergjonaj dk. 67) Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Janvier, Fer (Aliti dk. 81) Efecan Karaca (Augusto dk. 67), Oğuz Aydın, Sisto (Novais dk. 46), Eduardo (Cordova dk. 46)
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Eren Altıntaş, Silva, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Icardi (dk. 37), Mertens (dk. 45+1 ve 59), Zaha (dk. 70) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Lima (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)