HAZIRLANIŞI: Çinekopların içlerini temizliyoruz. İçlerine bir dilim limon koyuyoruz. Tuz ve karabiber koyuyoruz. Asma yapraklarını tezgaha koyup, kenarlarını katlıyoruz. Ortasına çinekopu koyuyoruz. Çinekopun kafası ve kuyruğu iki kenardan çıkacak şekilde yerleştirdikten sonra sarıyoruz. Yaprakla sardığımız balıkların üzerine un serpiyoruz. Ocak üstü ızgaramıza sıvıyağ döküyoruz. Asma yaprağındaki balıkları ızgara üzerinde çevirerek kızartıyoruz.

ASMA YAPRAĞINDA ÇİNEKOP

10 çinekop

1 limon asma yaprağı

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ