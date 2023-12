Son zamanda Gemlik ve Mudanya ve en son Gürsu’da olmak üzere civar merkezlerde meydana gelen depremler sonrasında Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı İnegöl Belediyesine depremle ilgili sorular yöneltti. Açıklama yapan İlçe Başkan Yardımcısı Av.Fatih Berber, “2019 Kasım ayında Belediye bir deprem komisyonu oluşturmuştu. Bunlar bir rapor hazırladı, ancak icraat yok.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Fatih Berber'in açıklamaları şu şekilde;

ASRIN FELAKETİNİ ERKEN UNUTTUK!

“Sevgili İnegöl halkımız bildiğiniz üzere, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla 2 depremin meydana gelmesi ve artçılarının devam etmesi, en son geçtiğimiz gün Gürsu merkezli bir sarsıntı deprem gerçeğini bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Oysa Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmemişti ki unutuverdik. Daha doğrusu birileri unutmak istedi. Sadece bu iki depremde, 50 bin can kaybı, 100 bin yaralı, 35 bin yıkılmış bina, 300 bin ağır hasarlı bina ve milyonlarca göç ile çok ağır bir fatura kesmişti bize. Gözümüzde yaş kalmamış, ömrümüzden ömür gitmişti ama Türkiye tek yürek olmuştu. Herkes, her kurum, her STK deprem bölgesinde canla başla çalışmıştı. Saadet Partisi, AGD ve Cansuyu derneğimiz de deprem bölgesinde 1 ay boyunca günlük 2000 adet köfte dağıtarak, aşevlerinde nöbet tutarak, çadır kentlerde oyun sahaları kurarak yaraların sarılmasında bir nebze olsun katkı koyabilmişti.”

DEPREM İLE MÜCADELE EYLEM PLANINIZ NEREDE?

“O depremden sonra gözler İnegöl Belediyesi’ne çevrilmişti, istişare edilecekti uzmanlarla, en yakın zamanda ne gerekiyorsa yapılacaktı. Oysa o eski telaşlı ve heyecanlı halimizden eser kalmadı. Şimdi soruyoruz yetkililere, deprem hasarlarının önleyici maliyeti daha düşük olmasına rağmen biz yine çok daha fazlasını yıkımlarla ödemeye devam mı edeceğiz? Tabii ki bütün şehri dönüştürmeye gücümüz yetmez, binaların genel bir taramasını yapıp, zayıf olan yapılara öncelik tanımalıyız, hepsi bu kadar. Gerçekten her şey bu kadar zor mu? İnegöl halkı yakanızdan tutmuyor diye çok mu rahatsınız? Hiçbir şey yapmamış olmak halkın güvenini suistimal değil mi?”

ANCAK SANAL DEPREM ÇANTASI UYGULAMASI İLE KONUYU GEÇİŞTİRİYORSUNUZ

“2019 Kasım ayında 19 kişiden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda çok değerli akademisyenlerin yanı sıra İnegöl’deki arama kurtarma ekip temsilcileri de vardı. Bir çok toplantı yapıldı. Nihayetinde ilk 5 yıllık kısa vadeli dönem için 20 maddelik bir eylem planı belirlendi. Şimdi kamuoyu adına yetkililere soruyoruz: Şu an raporun üzerinden 3 yıl geçti. Kaç tanesini yapabildik? Belediye ancak her deprem sonrası bir sanal deprem çantası uygulama paylaşımı yapmaktan başka bir şey yapmıyor. O eylem planında Acil durum toplanma alanlarının modernize edilmesi ile ilgili, mahalle bazlı alt afet komisyonlarının oluşturulması ve haberleşme ağının kurulmasıyla ilgili birçok madde vardı. Bununla ilgili ne yapıldı merak ediyoruz.”

BİZİM VERDİĞİMİZ DOSYADAKİ HUSUSLAR DİKKATE ALINMADI

2020 yılında kapsamlı bir çalışma ile bir kriz yönetim dosyası oluşturduklarını ifade eden Berber, “Belediyenin eylem planını kısa vadede yetersiz gördüğümüzden kendimiz bir çalışma yaptık ve belediyeye ve diğer kurumlara bir dosya hazırladık. İnegöl’de acilen bir İlçe Kriz Merkezi Binası yapılması gerektiğini, Acil Yardım Konteynerlerinin sayısının ve niteliğinin artırılması gerektiğini, Çadırkent alanlarının sadece tespitinin yeterli olmayıp bu alanlarda altyapı ve diğer hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Yine deprem sonrası insan organizasyonunun sağlanması için tüm stk ve siyasi partileri de işin içine katarak Kent Konseyi bünyesinde sivil gönüllüler ekibinin oluşturulması gerektiğini söylemiştik. Maalesef bu dediklerimize ilişkin de bir gelişme olmadığını üzülerek görüyoruz.” dedi.