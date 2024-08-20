Hangi Ülkenin: İngiltere (Birleşik Krallık)

Kurucusu: Lionel Martin, Robert Bamford

Kuruluş Tarihi: 1913

Şehir: Londra

Alan: Otomotiv

Ürün: Spor Arabalar

Çalışan Sayısı: 1250

Resmi Site: www.astonmartin.com

Aston Martin Hakkında Bilgi

Aston Martin, İngiltere’de üretimi yapılan bir araba markasıdır. Lionel Martin ve Robert Bamford Tarafından 1913 yılında Londra’da bir atölyede kurulmuştur. 1914 yılında ilk arabalarını üretmeye başlamışlardır. Aston Martin markalı arabalar tamamen el yapımıdır. Üzerinde arbayı üretirken en son parçayı yerleştiren çalışan kişinin ismi yazmaktadır. Arabada plastik içeren herhangi bir madde kullanılmamaktadır. Düğmeler, küllük, havalandırma ızgaraları, kapı kolları ve ayna çerçevesi alüminyumdan yapılmıştır. David Brown Engineering Limited tarafından 1947’de Aston Martin markası satın alındı. Ford firması 2007 yılında 924 milyon dolara spor motorları girişimcisi David Richards’ın liderlik ettiği bir yatırım grubuna satmıştır.

Aston Martin Hangi Ülkenin?

Cevap: İngiltere (Birleşik Krallık)

Kuruluşu

Lionel Martin ve Robert Bamford Tarafından 1913 yılında Londra’da bir atölyede kurulmuştur. Bu üretici birbirlerinden yardım aldılar ve ilerleyen yıllarda Londra’da ki üretim tesislerinden Singer isimli firmanın yaptığı arabalardan satın aldılar. ilerleyen zamanlarda bu ikili kendi arabalarını üretmeye karar verdiler. Arabalarına Aston Martin ismini verdiler. İlk otomobillerini 1915 yılında Kensingon’da ki Henniker Placa adlı üretim tesisinde ürettiler. I. Dünya Savaşı başladığı için üretimlerini tamamlayamadılar. Martin savaşa katılmak için deniz kuvvetlerine gitti. Kalan tüm ekipmanlar Avition şirketine satıldı.

Savaştan Sonraki Dönem

Savaş bittikten sonra, Aston Martin ismiyle şirket yeniden kuruldu. İngiliz araba üretim şirketi olan Aston Martin ilerleyen zamanlarda birkaç kere fabrika kapanması ve birden fazla el değişikliğinden sonra piyasada çok beğenilen araç olmayı başarmıştır. Tüm dünyada satışı olan Aston Martin hız, konfor, kalite açısından çok başarılı bir firmadır. Yarışlarda çok tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Dünya çapında yüksek fiyat ve yüksek kalite anlamında ön plandadır. Aston Martin markası tüm dünyada ün salmıştır ve başarısı git gide yükselmektedir. Sürüş keyfi çok iyi olan bu araba üst düzey kalitesini her zaman korumaktadır.

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