Depresyon, hayatının herhangi bir döneminde herkesi etkileyebilir. Sizin veya tanıdığınız bir kişinin bir süre depresyon geçirmiş olması muhtemeldir. Bu yüzden yalnız hissetmeyin, sizlere depresyonla kendi başınıza nasıl başa çıkacağınıza dair önerilerde bulunacağız.

Depresyon Kendi Başınıza Nasıl Yenilir?

1. Depresyonun ne olduğunu ve ne tür bir depresyona sahip olduğunuzu iyice anlayın, çünkü bu depresyonla baş etmeyi daha etkili hale getirecektir.

Depresyonun sizin parçanız olan bir şey olmadığını, bir dizi semptomdan kaynaklandığını anlayın. Bu semptomlar, normalden çok farklı şekilde düşünmenize, hissetmenize ve davranmanıza neden olur, ancak depresyonu yenme becerisine sahip olduğunuzda, gelecekte tekrar ortaya çıkması çok daha az olasıdır.

2. Uyku düzeninizi düzenlemenize yardımcı olacak güneş ışığından yararlanabilmek için erken dışarı çıktığınızdan emin olun.

3. Kendinizi her zaman meşgul edin, depresyonunuz veya sahip olabileceğiniz diğer problemler üzerinde kafa yormak için kesinlikle zaman ayırmayın.

4. Büyük görevleri daha küçük, daha yönetilebilir olanlara ayırın, bu daha fazla zaman alıcı olabilir ancak uzun vadede size fayda sağlayacak ve daha az stresli bir yaklaşım yaratacaktır.

5. Gezinmenin zevkini gerçekten unuttuysanız, o zaman köpeğinizi alın (veya komşunuzdan bir tane alın) ve ayrıca birkaç dakika boyunca eğlencesine ve maskaralıklara odaklanın. Mahallenizde bilgi edinmeniz, etrafınızda olup bitenlerle iletişim halinde kalmanızı sağlar ve bir süreliğine kendi başınıza odaklanmanıza yardımcı olur.

6. Günlük olarak bir dergiye yazmaya başlayın. Günlük olarak, günlük yazma ruh halinizi kontrol etmenize yardımcı olur, böylece depresyonu kendi yolunuzla durdurabilirsiniz. Günlüğünüzü değerlendirmek ruh halinizin modelini keşfetmenize yardımcı olur, böylece yaklaşan bir depresif dönemden uzak durmak için adımlar atabilirsiniz.