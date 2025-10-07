Ataşehir Belediyesi, Küçükbakkalköy Mahallesi’nde yer alan 5 bin metrekare büyüklüğündeki Biral Spor Tesisleri’ni bünyesine kattı. Önceden özel bir işletme tarafından kullanılan tesis, artık Ataşehir Belediyesi tarafından vatandaşların spor yapabileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği bir merkez olarak hizmet verecek.

Yeni bir "Ata Kafe" açılacak

Ataşehir Belediyesi; 3 halı saha, soyunma odaları ve duş alanlarının bulunduğu tesisin daha modern, güvenli ve erişilebilir bir spor merkezi hâline gelmesi için gerekli çalışmaları yürüterek, yenileme çalışmalarını gerçekleştirecek. Spor yapanlar ve aileler için konforlu bir sosyal alan sunulması amacıyla tesislerde Ata Kafe’nin yeni bir şubesi de yer alacak. Ayrıca, Ataşehir’de her sabah düzenlenen sabah spor etkinlikleri de burada gerçekleştirilecek.

"Özel işletmelerin kâr odaklı anlayışını bir kenara bıraktık"

Tesisin belediye bünyesine kazandırılmasına ilişkin açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Özel bir işletme tarafından kullanılan Biral Spor Tesisleri’ni artık belediyemiz bünyesine kattık. Bundan böyle bu tesis, yalnızca spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için değil; aynı zamanda ailelerin bir araya gelip sosyalleşebileceği bir yaşam alanı olarak tüm mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacak. Ata Kafe’yle; tesisimize gelen herkes sporun yanı sıra keyifli vakit geçirecek, dostlarıyla buluşacak ve sağlıklı yaşam kültürünü destekleyecek bir ortam bulacak. Ataşehir Belediyesi olarak hedefimiz, özel işletmelerin kâr odaklı anlayışını bir kenara bırakarak, hem gençlerimize hem de ailelerimize modern, güvenli ve konforlu alanlar sunmaktır. Tesisin belediyemize kazandırılmasıyla birlikte Küçükbakkalköy’de spor ve sosyal yaşam çok daha canlı bir hâle gelecek" dedi.