Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği dikiş ve el nakışı eğitimleri, kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına ve el emeği göz nuru eserlerini sergilemelerine imkan tanıyor. Uzun süredir devam eden kursların sonucunda, kursiyerler tarafından yapılan birbirinden güzel eserler, özel bir sergiyle halkın beğenisine sunulacak.

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği dikiş ve el nakışı eğitimlerine katılan kadınlar, bir yıl boyunca öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları muhteşem el işlerini sergileme fırsatı bulacaklar. ‘Güne Bakan Kadınlar’ adını taşıyan etkinlik, 7 Haziran 2024 Cuma günü 12.00- 20.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta gerçekleşecek.

Kadınların emekleri, sertifika töreni ile ödüllendirilecek

Katılımcı kadınlara, emeklerini taçlandıran sertifikaları da törenle takdim edilecek. Bu özel etkinlik, kadınların el becerilerini geliştirerek özgün eserler ortaya çıkarmalarını teşvik ediyor. Sergide, el işiyle uğraşan kadınların yetenekleriyle ortaya koydukları renkli ve özgün eserler ziyaretçileri büyüleyecek. Dönem boyunca eğitim alan kadınlara, katılımlarını ve emeklerini taçlandıran sertifikaları da törenle takdim edilecek. Renkli ve özgün eserler ziyaretçilere sunulacak. Bu özel etkinlik, kadınların el becerilerini geliştirerek özgün eserler ortaya çıkarmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Sergide, el işiyle uğraşan kadınların yetenekleriyle ortaya koydukları renkli ve özgün eserler ziyaretçilere sunulacak.

’Konserler, etkinlikler ve halk oyunları’

Etkinlikte, Geleneksel Türk kültürünün en canlı ve enerjik yönlerinden biri olan halk oyunları gösterisinin yanı sıra, çocuk atölyeleri, şarkını söyle etkinliği ve DJ performans yer alacak. Ayrıca Türk müziğinin sevilen seslerinden Özlem Abacı’nın muhteşem sesiyle unutulmaz bir konser deneyimi de gerçekleşecek. Kadınların el becerilerini geliştirerek hem ekonomik katkı sağlamalarını hem de kendilerine olan güvenlerini artırmalarını hedefleyen Ataşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı ve kadınların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sürdürebilmek için bu tür etkinliklere her zaman destek veriyor. Ataşehir Belediyesi, el emeği göz nuru eserleri yakından görmek ve kadınların emeklerine destek olmak için herkesi etkinliği ziyaret etmeye davet ediyor.