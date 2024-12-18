Olay, 17 Aralık 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ş. adlı şahıs, boş bir arazide silahla ateş ederken, sosyal medyada yayılan görüntülerde "Ataşehir’de bir şahıs mahallede evlere doğru silah ile ateş etti. Silah sesini duyan bebek korkarak uyandı" ifadeleriyle paylaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin kimliği belirlenerek, olayda kullandığı silah ile birlikte aynı gün Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyet işlemleri tamamlanan B.Ş., "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: iha