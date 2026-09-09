Bursa’nın Fethi’nin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen İlçe Şenlikleri, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü İnegöl Kültürpark’ta gerçekleştirilecek.

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelenen şenlik, bugün saat 17.00’de başlayacak. Gün boyunca çocuklara ve ailelere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

KÜLTÜRPARK’TA DOLU DOLU PROGRAM

Şenlik kapsamında 17.00-23.00 saatleri arasında kadın dernekleri ve kooperatiflerinin stantları ile oyun alanları ziyaretçileri ağırlayacak.

18.00-21.00 saatleri arasında animasyon ekibi etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek. Aynı saatlerde başlayan Planetaryum Gökyüzü Çadırı ise 22.30’a kadar ziyaret edilebilecek.

SAHNEDE RENKLİ GÖSTERİLER

İnegöl Kültürpark’taki sahne programı ise saat 19.00’da Mehter Konseri ile başlayacak.

Program kapsamında:

- 19.00: Mehter Konseri

- 19.45: Sihirbaz Gösterisi

- 20.15: Kahoot Yarışması

- 21.00: Çocuk Tiyatro Oyunu

- 22.00: Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu gerçekleştirilecek.

Fethin 700. yılının gururunun şenlik coşkusuyla bir araya getirileceği etkinlikte, İnegöl halkının aileleriyle birlikte keyifli bir akşam geçirmesi hedefleniyor.

Bursa’nın Fethi’nin 700. yılı coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, 9 Eylül Çarşamba günü İnegöl Kültürpark’ta buluşacak.