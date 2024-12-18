Mobilya’nın başkent İnegöl’de kurulan Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Mobiliyum AVM, sıra dışı tanıtım organizasyonlarından birine daha imza attı. Mobiliyum AVM’nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amaçlanan proje kapsamında Youtube kanalının kurulmasına karar verildi. Youtube kanalında ünlü spiker Aykut İnce’nin moderatörlüğünde ‘İleri İkili’ adıyla spor programı başlatıldı.

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Mobiliyum TV, ilk bölümünde eski hakem, spor yorumcusu Erman Toroğlu’nu konuk etmişti.

Oldukça ses getiren program günlerce konuşulmuştu. Mobiliyum Youtube kanalının ikinci bölümünün konuğu Galatasaray’ın efsane futbolcularından, ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu olacak. Teaserinin yayınlandığı program tanıtımında Hamza Hamzaoğlu’na İnegöl mobilyası, İnegölspor ve Türk futboluyla alakalı gündem olan sorular yöneltildi. Aykut İnce’nin sorularına içtenlikle cevap veren Hamza Hamzaoğlu röportajı 20 Aralık’ta Mobiliyum Youtube kanalından yayınlanacak.