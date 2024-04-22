Ataşehir Belediyesi’nin “Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz” projesine katılan çocukların yaptıkları resimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sanatseverlerle buluştu.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Avuçlarım Rengarenk” isimli serginin açılışında, hazırladıkları ilk serginin heyecanını yaşayan çocuklar, aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Tüm çocukların Çocuk Bayramı’nı kutlayan ve “Avuçlarım Rengarenk” isimli sergideki eserlerden dolayı hepsini tebrik eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Çocuklarımızı erken yaşta sanatla buluşturmak, onların sanatla iç içe büyümelerini sağlamak bizim en önemli hedeflerimizden biridir. Ataşehirimizde toplumsal kültürün gelişmesine katkı sağlayarak, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirecekleri daha güzel projelere imza atacağız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her zaman destekçisi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

7-12 yaş grubu öğrencilerin renklerin ilhamıyla ürettikleri eserleri, 28 Nisan tarihine kadar İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde herkese açık olarak sergilenecek.